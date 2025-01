UİP kuruluş amacını ıskaladı mı?

Her şeyi bir kenara bırakıp elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. Bu anlatılan faaliyetler sınırlı bir süreyle yurt dışına gönderilen, orada bulunduğu dönem boyunca ülkenin kültürü ve diline hâkim olamayan, hal böyle olunca da çok sınırlı bir kitleye hitap edebilen görevlilerin eliyle sürdürülebilecek midir? Veyahut mevzubahis ülkede yetişmiş, toplumumun her tabakasına, din, kültür, dil ayırt etmeksizin hitap edebilen, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olan, kendinden ve eğitiminden emin olanlar mı idame ettirilebilir? Anavatanımızdan gelen elleri öpülesi muhterem hocalarımız geçmişteki 40-50 yıl boyunca gurbetçi dedelerimizin, ebeveynlerimizin ve bizlerin dinî gereksinimlerini karşılamışlardır. Fakat teknolojinin insanı pençelerinin arasına aldığı ve insanlığın yeni arayışlar peşinde olduğu günümüz dünyasında dil, kültür ve sosyal hayata dair kazanımlar dinî bilgi ve pedagojik formasyon ile birleşmediği sürece elle tutulur bir sonuca ulaşmak hayalperestlikten de ötedir. Cümlelerimizi sözlerin en güzeli olan Kur’ân’a kulak vererek sonlandıralım. “Muhakkak ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bu emriyle size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.” (Nisa, 4/58)