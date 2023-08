Yeni Türkiye’nin siyaset sosyolojisi

73 yıllık zaman dilimini, o yılları görmüş geçirmiş büyüklerimizden dinlerken irkilmemek mümkün değil. Darbeleri, eziyetleri, baskıları ve daha nice sıkıntıları atlata atlata gelinen, geçmişe nazaran zaman zaman duraklatılsa da, her dem büyümeye devam eden Türkiye. Evet Türkiye’nin, CHP’li hükümet dönemleri ve koalisyon yığınları hariç, hep büyüme ve ilerleme yönünde adımları oldu. Bunun meyvesini bugün görüyoruz…

Yeni kuşak, yeni nesil, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyen her dert sahibi yeni bir Türkiye vizyonu ile geleceğe bakıyor. Atiye ait beklentileri ve hedefleri Türkiye’nin yeni yüzyılını inşa sürecinde. Ufku var olan her siyasi parti de bu denkleme ayak uydurursa bundan kazançlı çıkacaktır.

Şundan herkes emin olsun. Türkiye bir daha asla karanlık ve buhranlı bir dönem yaşamayacak. Küresel gel-gitlerin yansıması her ülke için normaldir. Burada önemli olan hataların tekrarlamamasıdır. Türkiye sağlam zemine hakim, sağlam iradeye hüküm sahibi bir ülke şu an ve bundan geri dönüş yok.

Bu ülkede samimi dert sahibi nice vatan evlatları var. Bedel ödemeye devam ediyorlar ama yetmiyor. Genç kuşak siyaset, toplumla iç içe olmalı. Yeni Türkiye’yi tanımalı ve hazmetmeli. Günü birlik yaşamdan sıyrılan her fert geleceğe daha bir güvenle bakacak. Sosyal ve dijital her argümandaki manevi eksikliklere dikkat edilmeli. Milletin kardeşliği ile Hz. İbrahim Sosyolojisi kaynaştırılmalı ve anlam bulmalı. Yeni Türkiye Yüzyılı durduk yere kullanılan bir ifade değil. Ben söyledim oldu dönemi çoktan bitti. Kim varlığının öneminin farkındaysa, o Türkiye yüzyılını anlayabilir ve buna katkı sunabilir. Büyük Türkiye’nin eşiğindeyiz. Yepyeni siyasi anlayışın ve bilgili, birikimli, zamanı doğru okuyan inançlı nesillerin söyleyecekleri sözleri var çünkü… İşte bu kalbimiz olan Anadolu’dan, Ortadoğu’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar gönül coğrafyamızın bayrağını taşıyan kardeşlerimizin bizden yaklaşık 150 yıllık beklentileri ve özlemleri var…2023 Türkiye’sini anlamak yeni dünyayı tanımak demek olacaktır. Türkiye’nin sınırlarında ve yakın çevresindeki her millet kardeştir…