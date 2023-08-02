Yeni Türkiye’nin siyaset sosyolojisi

Mücahit Şahin Uludağ - Siyaset Bilimci





Türkiye’nin 14 Mayıs 1950 ve 14-28 Mayıs 2023 seçimleri… Osmanlı Devletinin durduruluşu ve yeni Cumhuriyet sürecinden sonra ilk defa milletin kendi özüne dönüş tarihleri arasındaki bu aralık, 73 yıllık kocaman bir tarih sahnesi… Asil medeniyetin temsilcileri, Anadolu irfanının taşıyıcıları; Menderes, Özal, Erbakan ve Erdoğan’la ayakta tutulmaya çalışılan, kamburu sırtından atılmak istenen yıllar…

73 yıllık zaman dilimini, o yılları görmüş geçirmiş büyüklerimizden dinlerken irkilmemek mümkün değil. Darbeleri, eziyetleri, baskıları ve daha nice sıkıntıları atlata atlata gelinen, geçmişe nazaran zaman zaman duraklatılsa da, her dem büyümeye devam eden Türkiye. Evet Türkiye’nin, CHP’li hükümet dönemleri ve koalisyon yığınları hariç, hep büyüme ve ilerleme yönünde adımları oldu. Bunun meyvesini bugün görüyoruz…





ANADOLU’NUN ŞAHLANIŞI

Özellikle AK Parti hükümetleriyle geçen yıllar, Anadolu insanının kendisine gelmesini ve sessiz devrimi gerçekleştirmesini sağlayan en önemli süreç. Özgüven tohumunu eken Erbakan’dan, bunu hissettiren Erdoğan’a, milletten devlet yönetimine kadar herkesçe kabul edilen “gelişim ve dönüşümün” bariz örnekleriyle dolu bir süreç…

Müslümana yapılan zulümlerin yanında, insan haklarına aykırı icraatlarının arşiv kayıtlarını alınlarında sergileyen CHP misyonu, son seçimlerde de Türkiye siyasetinde tutunma çarelerini üretme derdiyle beş sağ partinin yanında bir de akıl aldığı HDP ile hareket etti.. Ama Anadolu irfanı dedik ya, mazide yaşanan zillet örneklerini hiç unutmamış…

Yeni kuşak, yeni nesil, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyen her dert sahibi yeni bir Türkiye vizyonu ile geleceğe bakıyor. Atiye ait beklentileri ve hedefleri Türkiye’nin yeni yüzyılını inşa sürecinde. Ufku var olan her siyasi parti de bu denkleme ayak uydurursa bundan kazançlı çıkacaktır.

Türkiye de, bir çok ülke gibi dünya savaşlarıyla beraber kurulan sistemi çoktan aştı. Yeni hür oluşumları meydana getirmeye çalışıyor. Siyaset içinde kendine alan açan veya yol bulmak isteyen münferit kişiler, bir hareket bütününde siyasetlerine devam eden hangi görüş ve düşünceye sahip olursa olsun 2028 yılının seçimlerini ve bundan sonraki gelecek planlamalarını bu vizyonla titiz ve doğru şekilde yapmalıdır.

Şundan herkes emin olsun. Türkiye bir daha asla karanlık ve buhranlı bir dönem yaşamayacak. Küresel gel-gitlerin yansıması her ülke için normaldir. Burada önemli olan hataların tekrarlamamasıdır. Türkiye sağlam zemine hakim, sağlam iradeye hüküm sahibi bir ülke şu an ve bundan geri dönüş yok.





ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM

73 yıllık siyasetimiz bize çok önemli tecrübeler kazandırdı. Bir daha söylüyoruz, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet “şiirimizi” yeni beste ve güftelerle sunmanın vaktindeyiz. Önce iyi tanıyıp/tanımlayacağız. Sonrasında anlayıp/anlamlandıracağız. Ardı sıra “bütünleştirici yol gereğince,” şimdiki zamanı en iyi şekilde okuyarak, geleceğe doğru stratejik zemini hazırlamamamız gerekiyor. Eminim ki gereken de yapılıyor.

Bu ülkede samimi dert sahibi nice vatan evlatları var. Bedel ödemeye devam ediyorlar ama yetmiyor. Genç kuşak siyaset, toplumla iç içe olmalı. Yeni Türkiye’yi tanımalı ve hazmetmeli. Günü birlik yaşamdan sıyrılan her fert geleceğe daha bir güvenle bakacak. Sosyal ve dijital her argümandaki manevi eksikliklere dikkat edilmeli. Milletin kardeşliği ile Hz. İbrahim Sosyolojisi kaynaştırılmalı ve anlam bulmalı. Yeni Türkiye Yüzyılı durduk yere kullanılan bir ifade değil. Ben söyledim oldu dönemi çoktan bitti. Kim varlığının öneminin farkındaysa, o Türkiye yüzyılını anlayabilir ve buna katkı sunabilir. Büyük Türkiye’nin eşiğindeyiz. Yepyeni siyasi anlayışın ve bilgili, birikimli, zamanı doğru okuyan inançlı nesillerin söyleyecekleri sözleri var çünkü… İşte bu kalbimiz olan Anadolu’dan, Ortadoğu’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar gönül coğrafyamızın bayrağını taşıyan kardeşlerimizin bizden yaklaşık 150 yıllık beklentileri ve özlemleri var…2023 Türkiye’sini anlamak yeni dünyayı tanımak demek olacaktır. Türkiye’nin sınırlarında ve yakın çevresindeki her millet kardeştir…

Müsterih olun. İnançlı millet, doğru yöneticiler ve güçlü devlet ile Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür. Bayrağı her coğrafyada kabul görmeye devam edecektir. Yeni Türkiye’nin yeni siyaset anlayışı hayırlı olsun…



