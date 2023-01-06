Özgün Adli sicil kaydı düzeltme ve silme talepleri nereden yapılıyor?
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Adli sicil kaydı düzeltme ve silme talepleri nereden yapılıyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında bugüne kadar yasal şartları oluşan 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydının silindiği bildirildi. Peki adli sicil kaydı nasıl öğrenilir? Adli sicil (sabıka) kaydı ve arşiv kaydı nasıl kılınır? İşte e devlet adli sicil kaydı sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
E DEVLET ADLİ SİCİL SORGULAMA: Sicil kaydım silindi mi nasıl öğrenebilirim?
Adli sicil kaydı silme ve düzeltme nasıl yapılır?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamasına göre, Adalet Bakanlığının dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında başlattığı adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması yoğun ilgi gördü.

Adli sicil kaydı düzeltme ve silme talepleri nereden yapılıyor?

Adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında, bugüne kadar yapılan 350 bin 952 başvurudan yasal şartları oluşan 320 bin 775 kişinin adli sicil kayıtları silindi. Yasal şartları oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı talep üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile resen silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu.

Adli sicil sorgulama

2022'de adli sicil sorgulama sayısı ise 80 milyon 299 bin 169'a yükseldi. Adalet Bakanlığının Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi yabancı dil sayısı 28 oldu. Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirilirken, vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

  1. Bireysel Başvuru Sorgulama
  2. Dava Dosya Sorgulama
  3. Adli Sicil Kaydı Doğrulama
  4. Dava Dosyası Sorgulama

Yabacı dilde adli sicil belgesi nasıl alınır?

e-Devlet'ten yapılan silme talepleri, Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden ilk incelemeyi yapacak görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, ilk incelemesinin ardından komisyondaki hakimlerce karara bağlanıyor.

Adalet Bakanlığının geliştirdiği Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerinden ve e-Devlet üzerinden İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinden olmak üzere 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilirken, 2022'de Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla bu rakam 28'e yükseldi.

e-Devlet üzerinden yabancı dilde adli sicil belgesi almak için en çok sorgulanan dil 308 bin 156 ile İngilizce, ikinci dil 73 bin 224 ile Almanca, üçüncü dil ise 28 bin 852 ile Arapça oldu.

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