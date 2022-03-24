Ekonomi 230 bin haneye doğal gaz desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

230 bin haneye doğal gaz desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Başvuruda bulunan ve hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize birinci taksit olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

Abone Ol Google News
Yasemi Asan Yeni Şafak
230 bin haneye doğal gaz desteği
Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi 230 bin haneye doğal gaz desteği kapsamında toplam 80,5 milyon tutarında birinci taksit ödemesine başlandığını açıkladı. Yanık, başvuruları 18 Şubat’tan itibaren alınan doğal gaz desteği ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Derya Yanık
Derya Yanık

BAŞVURU E-DEVLETTE DEVAM EDİYOR

  • Başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini ifade etti. İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini belirten Yanık, “Ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL-bin 150 TL arasında değişiyor. Destekleri iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek” şeklinde konuştu.

Bu destekten hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Yanık, “Vatandaşlarımız, başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın, ödeme destek kartlarına yapılacak” bilgisini verdi.

İlk taksit ödemeleri başladı

  • Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” diye konuştu.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kimlere verilecek?
ÖZGÜN
Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kimlere verilecek?

Bakan Yanık: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri bugün başladı
EKONOMİ
Bakan Yanık: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri bugün başladı
Fiziki altın bulmak zorlaşacak

'Fiziki altın bulmak zorlaşacak'

Uzman isimden yatırım yapacaklara uyarı.
Dünyanın en iyi futbolcusu burada

'Dünyanın en iyi futbolcusu burada'

Kaptan Burak Yılmaz'ın Portekiz'deki sözleri dikkat çekti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre terör örgütü değil

​Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

​E-Ticaret devinden Türkiye adımı.

TFF'den<br> EURO 2028 başvurusu

TFF'den
EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.