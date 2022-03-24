Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi 230 bin haneye doğal gaz desteği kapsamında toplam 80,5 milyon tutarında birinci taksit ödemesine başlandığını açıkladı. Yanık, başvuruları 18 Şubat’tan itibaren alınan doğal gaz desteği ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Derya Yanık

BAŞVURU E-DEVLETTE DEVAM EDİYOR

Başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini ifade etti. İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini belirten Yanık, “Ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL-bin 150 TL arasında değişiyor. Destekleri iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek” şeklinde konuştu.

Bu destekten hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Yanık, “Vatandaşlarımız, başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın, ödeme destek kartlarına yapılacak” bilgisini verdi.

İlk taksit ödemeleri başladı

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” diye konuştu.

ÖZGÜN Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kimlere verilecek?