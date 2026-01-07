Yeni Şafak
26 bin hak sahibi belirlendi

Nur Banu Aras
04:007/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
500 bin Sosyal Konut kuraları devam ediyor.
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde bugüne kadar 26 bin 296 hak sahibi belirlendi. Kura çekimlerine deprem bölgesinden başladıklarına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Ankara kuralarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını söyledi. Kurum, “Kura sürecinin ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız” dedi.

Yüzyılın konut projesi olarak değerlendirilen 500 Bin Sosyal Konut'ta kura çekimleri hızla devam ediyor. Yoğun ilgi gören ve tüm illerde merakla beklenen kuralar, dün itibarıyla Mardin’de 5 bin 357, Ağrı’da ise 2 bin 840 konut için gerçekleştirildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ KURA TÖRENİNE ERDOĞAN DA KATILACAK

Böylece toplamda 26 bin 296 hak sahibi belirlenmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin hızla devam ettiğini ve vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, “İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Murat Kurum, kabine toplantısının ardından bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurduğunu hatırlatarak, “Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımızla İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94, İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldı” bilgisini verdi.

İNŞAAT SÜRECİNE HIZLA BAŞLIYORUZ

Başvuru süreci biter bitmez kura çekimlerinin başladığını vurgulayan Bakan Kurum, “Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık’ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman’da kuraları çektik. Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Van’da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Kurum, konutların inşa sürecinin hızlı şekilde ilerleyeceğini dile getirdi.



