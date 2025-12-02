Yeni Şafak
3,8 milyon dekar arazi üretime açılıyor

3,8 milyon dekar arazi üretime açılıyor

Merve Safa Akıntürk
04:00 2/12/2025
Türkiye genelinde yapılan tarama çalışmalarıyla 2024 ve 2025 üretim yılları için toplam 3,8 milyon dekar işlenmeyen tarım arazisi tespit edildi.

2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiraya verilmesini öngören düzenleme çerçevesinde ilk kiralamalar 1 Kasım'da yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Türkiye genelinde tespit edilen işlenmeyen alanlar, il müdürlüklerince ilan edilerek başvurular toplandı ve kiralamaya uygun olan parseller üreticilere teslim edilmeye başlandı.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Bakanlık, uygulamanın hem ekilmeyen toprakların ekonomiye kazandırılması hem de gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor. 81 ilde yürütülen çalışmalar sonucu 2024 yılında 2,5 milyon dekar, 2025 üretim yılında ise 1,3 milyon dekar işlenmeyen tarım alanı belirlendi. Tespit edilen 14 bin 58 parselde takip eden yıl üretim yapılması nedeniyle bu parseller listeden çıkarıldı.



