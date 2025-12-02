3,8 milyon dekar arazi üretime açılıyor

2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiraya verilmesini öngören düzenleme çerçevesinde ilk kiralamalar 1 Kasım'da yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Türkiye genelinde tespit edilen işlenmeyen alanlar, il müdürlüklerince ilan edilerek başvurular toplandı ve kiralamaya uygun olan parseller üreticilere teslim edilmeye başlandı.

Bakanlık, uygulamanın hem ekilmeyen toprakların ekonomiye kazandırılması hem de gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor. 81 ilde yürütülen çalışmalar sonucu 2024 yılında 2,5 milyon dekar, 2025 üretim yılında ise 1,3 milyon dekar işlenmeyen tarım alanı belirlendi. Tespit edilen 14 bin 58 parselde takip eden yıl üretim yapılması nedeniyle bu parseller listeden çıkarıldı.