4 büyük il ihracatta 1 milyar dolar barajını aştı: Ticaret Bakanlığı rakamlarla açıkladı

Ocak ayı ihracat rakamları belli oldu.
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olduğunu bildirdi. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa 1 milyar doların üzerinde ihracatla öne çıkan iller oldu.
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olduğunu bildirdi. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa 1 milyar doların üzerinde ihracatla öne çıkan iller oldu.
#ticaret bakanlığı
#ihracat
#ekonomi