Ekonomi 400 bin Euro yatıran oturumu kapacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Yunanistan'dan oturma izni kararı

400 bin Euro yatıran oturumu kapacak

Yunanistan, ülkeye para girişi sağlamak için 5 yıl önce uygulamaya soktuğu ‘Altın Vize’ uygulamasının kapsamını genişletiyor. Daha önce 250 bin Euro’ya gayrimenkul satın alan diğer ülke vatandaşlarına verilen 5 yıllık oturum iznini kapsayan ‘Altın Vize’, artık minimum 400 bin Euro’luk yatırım yapan, tahvil ve hisse senedi alanları da kapsayacak.

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Yunanistan 'Altın Vize' uygulamasının kapsamını genişletti.
Yunanistan 'Altın Vize' uygulamasının kapsamını genişletti.

Yunan Hükümeti, Türklerin de ilgi gösterdiği 5 yıllık oturum izni sağlayan “Altın Vize” uygulamasının kapsamını genişletiyor. Yunanistan’da, ekonomik kriz nedeniyle dibe vuran emlak piyasasını canlandırmak amacıyla, bugüne kadar en az 250 bin Euro’luk gayrimenkul satın alan üçüncü ülke vatandaşlarına 5 yıllık oturum izni (Altın Vize) veriliyordu.

YENİ TASARI HAZIRLANDI

Yaklaşık 8 yıl sonra, borçlanmak için artık serbest para piyasalarına dönmeye hazırlanan Yunan Hükümeti, iç piyasadaki nakit miktarının arttırılmasını hedefliyor. Bu nedenle de Mülteci Politikası Bakanlığı “Altın Vize” uygulaması kapsamını genişleten bir yasa tasarısı hazırladı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, tasarıda yer alan ve üçüncü ülke vatandaşlarına “Altın Vize” sağlayan yeni alternatiflerden bazıları şunlar:

VADEYE GÖRE UZUYOR

Yunan bankalarına vadeli en az 400 bin Euro yatırmak. Vade süresi uzadıkça, “Altın Vize” süresi de uzayacak.

En az 3 yıl süreli asgari 400 bin Euro’luk Yunan devlet tahvili satın almak.

Merkezi Yunanistan’da bulunan şirketlere en az 400 bin Euro yatırım ile ortak olmak.

Yunanistan’da faaliyet gösteren şirketlerden en az 800 bin Euro’luk hisse senedi almak.

Önerinin birkaç ay içinde oylanması beklenirken tasarının amacı “ekonomik canlanmaya yardım edecek yatırımcıları çekmek ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirtiliyor.

2017’DE 289 TÜRK YARARLANDI

“Altın Vize” uygulamasından bugüne kadar 2.881 üçüncü ülke vatandaşı yararlandı. Listede Türkler 3. sırada. Geçen 4 yılda 1.351 Çin, 426 Rus ve 289 Türk vatandaşı “Altın Vize“ sahibi oldu. Söz konusu uygulamadan, gayrimenkul sahibinden başka, birinci derecedeki akrabaları da yararlanıyor. Dolayısıyla Yunanistan’da 5 yıllık oturma izni alan Türk vatandaşlarının sayısı 1.000 civarında bulunuyor. Yunanistan’da “Altın Vize” sahibi olan Türk vatandaşlarının çok büyük bir bölümü iş insanı. Az sayıda serbest meslek sahibi ve emekli de var. Türkler, genellikle Atina’da gayrimenkul satın alarak kiraya veriyor.

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