60 bin mağaza indirim yapacak

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine perakende sektöründeki sivil toplum örgütleri ve firmalar indirim kampanyalarıyla destek veriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi.





FİRMALARA ÇAĞRI KARŞILIK BULDU

Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin, BMD üyesi markaların 60 bin mağaza ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini söyledi. BMD'nin 505 üye markasına ait yurt içinde 60 bin mağazasının bulunduğunu dile getiren Öncel, bu mağazaların hepsinin yaptığı markalı satışla ekonomiye katkı verdiğini ve katma değer ürettiğini söyledi.





FİYATLAR YÜZDE 30 CİVARINDA DÜŞER

Sinan Öncel, kasım ayında her yıl büyük indirimlerin yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezonu eylülde açıyoruz. Ekim hemen hemen sezonun ilk ayı. Ekimde bu indirim oranları kasıma göre sınırlı kalır. Ama ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Her sektörün kendi dinamiği içerisinde ve her ürünün kendi dinamiği içerisinde indirimler yapılır. Fakat bunu gördüğüm kadarıyla marketler yıl sonuna kadar devam ettirmek istiyorlar.”





BİM’den 500 üründe %50 indirim

BİM de enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam ettiklerini açıkladı. Şirket, ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50’ye varan indirimler yapacak. BİM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz.”





Zincir marketler dahil oluyor

A101’den yapılan açıklamada, “Halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve yanında olmaya devam edecek” denildi. Migros da, enflasyonla mücadele için yarın itibarıyla başlayarak Kasım ayının sonuna kadar olan süreçte 15 bin üründe yüzde 50’ye varan indirimler

sunacağını açıkladı.



