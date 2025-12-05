90 çeşit madenden 70’i bizde mevcut

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, "Geçen yıl 6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 11 ayda ulaştığımız 5,1 milyar dolar seviyesinin yıl sonunda 6 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi. Türkiye Madencilik Derneği’nin (TMD) 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlediği Sorumlu Madencilik Zirvesi’nde konuşan Bakan Bayraktar, dünyadaki 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de mevcut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin maden zenginliği ve maden çeşitliliği açısından oldukça büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, sektörün 141 bin doğrudan istihdama ulaşıldığına dikkat çekti. MTA'nın, Eskişehir-Beylikova'daki nadir toprak elementleri (NTE) sahasında ilk çalışmaları gerçekleştirdiğini ve sahanın Eti Maden'e devriyle arama faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını belirten Bayraktar, “Hedefimiz 2026'da endüstriyel tesisin temelini atmak, 2 yıl içinde de bu tesisi hayata geçirmek” dedi. Madencilikte dışa bağımlılığı bitirmeyi amaçladıklarının altını çizen Bayraktar, “İstanbul Finans Merkezi'nde maden borsasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. EPİAŞ bu konuda Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunu yaptı. Kurulun en kısa sürede gerekli izni vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.