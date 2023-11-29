AB hayvan çiftlikleri ve madenler kaynaklı endüstriyel emisyonları azaltacak

Türkiye'nin en küçük büyükşehri olan Ordu, arsa fiyatları ile dudak uçuklatıyor. Kentte 10 bin liradan başlayan taban arazilerin metrekaresine 30 bin liraya kadar değer biçiliyor. Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Fatih Titiz, “Maalesef şehrimizde fındık üretilen bahçeleri keserek arsa üretiyoruz. Bundan dolayı arsa maliyetlerimiz yüksek. İstanbul, Samsun veya Trabzon gibi illerde bir daireye 250-300 bin TL arsa maliyeti binerken, Ordu’da minimum 1 milyon ile 1 milyon 500 bin TL arasında arsa maliyeti biniyor” dedi.