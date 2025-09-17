Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'den Hollanda'ya AIM-120C-8 füze sisteminin olası satışına onay

ABD'den Hollanda'ya AIM-120C-8 füze sisteminin olası satışına onay

09:3417/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hollanda'ya yönelik AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ile bağlı teçhizatın satışı onaylanarak, gerekli sertifikasyon ABD Kongre'sine sunuldu.
Hollanda'ya yönelik AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ile bağlı teçhizatın satışı onaylanarak, gerekli sertifikasyon ABD Kongre'sine sunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hollanda'ya AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ile bağlı teçhizatın olası satışını onayladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, kuzeybatı Avrupa ülkesi Hollanda'ya yönelik yeni askeri satış duyuruldu.

Buna göre, Hollanda'ya yönelik AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ile bağlı teçhizatın satışı onaylanarak, gerekli sertifikasyon ABD Kongre'sine sunuldu.

Tahmini maliyetin 570 milyon dolar olacağı kaydedilen satışta, ana yüklenici çok uluslu havacılık ve savunma üreticisi RTX Corporation olacak.

Açıklamada, "Satış, Hollanda'nın modern ve yetenekli hava-hava mühimmatlarına sahip olmasını sağlayıp, mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini artıracak." ifadesi kullanıldı.

#ABD
#DSCA
#Hollanda
#ABD Savunma Bakanlığı
#Pentagon
#AIM-120C-8
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla Köyceğiz Belediyesi hangi partide, Meclis çoğunluğu kimde?