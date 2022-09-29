Ekonomi ABden yapay zekalı ürünlere yeni kurallar Zarar görenlere tazminat ödenecek
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AB'den yapay zekalı ürünlere yeni kurallar: Zarar görenlere tazminat ödenecek

Avrupa Birliği (AB), yapay zekalı yazılım ve ürün geliştiren şirketlerin sorumluluklarını artıracak ve bu ürünlerden zarar görenlere tazminat ödemelerini sağlayacak yeni kurallar hazırladı.

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Haber Merkezi AA
ABden yapay zekalı ürünlere yeni kurallar: Zarar görenlere tazminat ödenecek
Foto/arşiv

AB Komisyonu, yapay zeka, insansız hava araçları ve akıllı ev aletleri gibi modern teknolojik ürün üreticilerine yeni sorumluluklar getirecek yönetmelik tekliflerini açıkladı.

Buna göre, AB'nin ürün mesuliyet kuralları güncellenecek.

Üreticiler, güvenli olmayan ürünlerinin neden olduğu hasarları ve zararları tazmin etmek zorunda olacak.

Robotlar, dronlar veya akıllı ev sistemleri üretenler de bu kapsama dahil edilecek.

İthal edilen ve güvenli olmayan ürünler nedeniyle zarara uğrayan tüketiciler, ithalatçı firma veya üreticinin AB'deki temsilciliğinden tazminat talep edebilecek.

Yapay zeka gibi karmaşık konulardaki hukuki süreçlerde mağdurların ispat zorunluluğu hafifletilecek.

Yapay zeka destekli dron, robot veya otomatik işe alma algoritmaları gibi yazılımlar nedeniyle zarar görüldüğünde tazminat davası açılması kolaylaştırılacak.

Yönetmelik tekliflerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB'nin mevcut ürün sorumluluk kuralları 40 yıl önce hazırlanmıştı. Bu kurallar, yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı çeşitli yeni alanları kapsamıyordu.

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