ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

09:3323/08/2025, Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,66 dolar düzeyinde kapattı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 411'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 67,13 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 67,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,66 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


