Abisini şehit verdiği Gabar'da petrol üretiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Nadir Bilik’in hayat hikayesine ilişkin sosyal medyadan bir video yayınlarken, "Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye’nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor" ifadelerini kullandı.