Abisini şehit verdiği Gabar'da petrol üretiyor

04:005/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Nadir Bilik.
Korucu olan abisi 1991'de Gabar Dağı’nda şehit düşen ve terör tehdidiyle köyünü terk eden Nadir Bilik, 35 yıl sonra aynı bölgede petrol üretiminde çalışmaya başladı. Abisinin şehit olduğu dağlarda görev almaktan dolayı gururlu olduğunu belirten Bilik, "Şu an Gabar’da çatışma sesleri değil sondaj kulelerinin sesleri yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok. Üretim var, umut var" dedi.

Gabar Dağı’ndaki petrol keşfiyle birlikte bölgede büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomik yaşam canlanırken, sosyal hayat renkleniyor. Şırnak göç alan bir cazibe merkezi haline geliyor. Gabar Dağı eteklerindeki Güleşli köyünde doğup büyüyen, 7 çocuk babası Nadir Bilik de (41) bu dönüşümün en canlı şahitlerinden biri. Bilik, terör olaylarının gölgesinde geçen çocukluğundan petrol üretimine katılmasına kadar geçen sürede yaşadıklarını anlattı.

SOFRAMIZI BIRAKTIK

1991 yılında kendisi 7 yaşındayken korucu olan 25 yaşındaki abisi İsmail’in şehit düştüğünü söyleyen Bilik, "Abim, 7 jandarma ile köyümüzden Gabar’ın Yılantepe mevkiine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Abim şehit oldu. Vücuduna 17 tane mermi isabet etmişti. 4 çocuk babasıydı" dedi. Terörün yoğunlaşmasıyla birlikte her şeyin değiştiğini belirten Bilik, 1994 yılında bir mayıs akşamı köyleri Güleşli’den zorunlu ayrılışlarını şu sözlerle anlattı: "Akşam yemeğinde sofrada oturuyorduk. Cami hoparlöründen bir ses geldi. ‘Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak.’ Soframızı bıraktık. Gecenin karanlığında köyü boşalttık."

KORKU YOK UMUT VAR

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör tehdidinden arındırılan Gabar Dağı, bugün Türkiye’nin günlük bazda en çok üretim yapan petrol sahası haline geldi. Nadir Bilik de TPIC bünyesinde operasyon işçisi olarak doğduğu topraklarda petrol üretiminde çalışıyor. Bilik, "Abimin şehit olduğu yerde, şimdi Naim Süleymanoğlu kulesi görev yapıyor. Şu an Gabar’da çatışma sesleri değil sondaj kulelerinin sesleri yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok. Üretim var, umut var" dedi.

Terörsüz Türkiye’nin en somut örneği

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Nadir Bilik’in hayat hikayesine ilişkin sosyal medyadan bir video yayınlarken, "Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye’nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor" ifadelerini kullandı.


