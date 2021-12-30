Alman giyim devi Hugo Boss'tan 'Türkiye' adımı: Üretimi genişletip bin kişiyi istihdam edecekler

Koronavirüs salgınının etkisiyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları onarmak isteyen Avrupalı şirketler, Türkiye'ye yatırıma yöneldi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; bu konudaki son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi.
İngiliz gazete Financial Times'a dayandırılan haberde; Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.
BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
CEO Grieder, Hugo Boss’un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi.
Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.
Alman moda şirketi Hugo Boss, Türkiye’deki fabrikasına daha fazla yatırım yapacağını ve İzmir'de bulunan fabrikası için bin işçiyi istihdam edeceğini açıkladı.