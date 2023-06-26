Almanya'da resesyon sirenleri: İş dünyasının ekonomiye güveni sert geriledi

Buna göre, mayısta 91,5 puana revize edilen Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticileri beklentilerinin “resesyonun ortasında” önemli ölçüde kötümser olmasının etkisi ile bu ay 88,5 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 90,7 puana inmesi yönündeydi.