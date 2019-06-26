Altın fiyatları altı yılın zirvesinden döndü

St Louis Fed Başkanı James Bullard, temmuz ayında 50 baz puan’lık bir faiz indiriminin “aşırıya kaçmak”olacağını söylerken, Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in “kısa vadeli politik baskılardan” etkilenmediğini belirtti.

Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1.36 düşüşle 1,404.09 dolara, gümüş yüzde 0.63 düşüşle 15.28 dolara, paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,534.9 dolara ve platin yüzde 0.37 düşüşle 806.74 dolara geriledi.

Trump: FED'in faizleri düşürmesi gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faizleri düşürmesi çağrısı yaptı ve böylece ABD'nin para birimlerini devalüe ettiğini söylediği ülkelerle rekabet edebileceğini belirtti.

Trump Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, Çin gibi ülkeler ekonomilerini desteklerken Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası yönetiminde "kötü bir iş" çıkardığını söyledi.

Trump "Çin'le rekabet edebilmemiz için (Powell'ın) faizleri düşürmesi gerek. Eğer (diğer ülkeler) devalüe ederlerse ve biz biz yapamazsak, artık eşit şartlarda rekabet edemeyiz" dedi.

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