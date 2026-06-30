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Altında tarihi kırılma: 18 yıldır olmayan oluyor

Altında tarihi kırılma: 18 yıldır olmayan oluyor

09:1830/06/2026, Salı
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Altında sert hareketler devam ediyor
Altında sert hareketler devam ediyor

Küresel piyasalarda sert satış baskısı altın fiyatlarını tarihi bir dönüm noktasına taşıdı. Ons altında 2008'den bu yana görülen en büyük aylık değer kaybı yaşanırken, yatırımcılar Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmelerin piyasaya etkisini yakından takip ediyor.

Altın fiyatları
ndaki düşüş hız kesmiyor. Ons altın 4 bin doların altına inerek yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'da azalan jeopolitik risk algısı ve ABD Merkez Bankası'nın yıl içinde faiz artıracağı beklentileri, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı.

En sert değer kaybı

Böylece ons altın üst üste dördüncü aylık kaybına hazırlanırken, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık değer kaybını yaşadı. Altın fiyatları bu ay yüzde 12'den fazla, yılın üçüncü çeyreğinde ise yaklaşık yüzde 15 geriledi.

Faiz beklentisi

Piyasalarda Fed'in bu yıl üç kez faiz artırabileceği beklentisi korunurken, ilk adımın eylül ayında atılabileceği öngörülüyor. Yatırımcılar ise para politikasına ilişkin yeni sinyaller için ABD'den açıklanacak istihdam verilerine odaklanmış durumda.

Öte yandan ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da sürmesi beklenen barış görüşmeleri yakından izleniyor. Ancak kalıcı ateşkese ilişkin belirsizlik devam ederken, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri denetleme planını yinelemesi taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 18 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 979 dolar, en yüksek de 4 bin 22 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 979 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 21 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 918 lira, en yüksek de 6 bin 33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 968 liradan işlem görüyor.



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