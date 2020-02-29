Ekonomi Amazon, koronavirüsü fırsata çeviren şirketlerin ürünlerini kaldırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Amazon, koronavirüsü fırsata çeviren şirketlerin ürünlerini kaldırdı

Dünyanın en büyük perakende satış sitesi Amazon, koronavirüs nedeniyle fiyatları fahiş şekilde yukarı çekilen 1 milyon ürünü kaldırdı. Amazon’dan yapılan açıklamada, bu şekilde bir fiyatlandırmaya izin verilmeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Amazon, fırsatçılara göz açtırmadı.
Amazon, fırsatçılara göz açtırmadı.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, radikal bir karar aldı. Bazı şirketlerin ürünlerini son günlerde giderek ölümleri artan koronavirüs için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu. Yetkililer, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldıklarını duyurdu.

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Tüketicinin güvenini kaybetmek istemiyor

  • Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi. Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon’un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.
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