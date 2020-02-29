Amazon, koronavirüsü fırsata çeviren şirketlerin ürünlerini kaldırdı

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, radikal bir karar aldı. Bazı şirketlerin ürünlerini son günlerde giderek ölümleri artan koronavirüs için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu. Yetkililer, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldıklarını duyurdu.

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