Arjantin BRICS grubundan çıktı: Beş ülkede artık büyükelçilik bulundurmayacak

Küresel kamu borcu bu yıl 2022'ye göre yüzde 5,4 artarak 97 trilyon dolara çıkarken, ABD, geçen yıla kıyasla yüzde 10 artarak bu yıl 33 trilyon dolara ulaşan kamu borcuyla, dünyanın en fazla borca sahip ülkesi olarak ön plana çıkıyor. Japonya 11 trilyon dolar kamu borcuyla ABD ve Çin'in ardında yer alırken, borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 255'e çıkarak bu alanda açık ara lider konumda.