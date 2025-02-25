Asgari Gelir Vergisi bu yıl yasalaşacak: Net satış üzerinden yüzde 10

Türkiye'de ticaret, tarım ya da mesleki kazançları nedeniyle yıllık beyanname veren mükellefler, gider ve zarar mahsubu nedeniyle ya vergi ödemiyor ya da cüzi miktarda vergi ödüyor. Bu sistemin değiştirilmesi ve çok kazanandan daha çok vergi alınması için vergide adalet sistemine geçilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'nde asgari gelir vergisine dikkat çekerek, "Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla 'çok kazanandan çok alma' prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız" sözleriyle düzenlemenin Meclis’e taşınacağının işaretini verdi.