Ekonomi Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret zammı ile beraber milyonların gelirleri artacak. Asgari ücret tespit komisyonu ek zam görüşmesi için ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" demişti.

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Haber Merkezi Diğer
Asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika haberleri... Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret tespit komisyonu

Milyonlarca çalışanın beklediği haberde son viraja girildi. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammı için bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, ''Enflasyon gelir dağılımını bozuyor, çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimiz. Türkiye enflasyon ortamında çıkış yolu bulmak için kararlılıkla mücadele ediyor. Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

  • TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, '' Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak için buradayız. 40 yıldır konuşulan bazı şeyler hayata geçti. Çok güzel enflasyonun üzerinde bir zam yapıldı. Ara zam ihtiyacında mutabıkız'' demişti.

Asgari ücret pazarlığı başladı: Komisyon çalışmaları yarın sonuçlanacak
GÜNDEM
Asgari ücret pazarlığı başladı: Komisyon çalışmaları yarın sonuçlanacak

İKİNCİ KEZ TOPLANDILAR

Asgari ücret tespit komisyonu ek zam görüşmesi için ikinci kez bir araya geldi.

Görüşmelerin karara bağlanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum
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Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ara zammına ilişkin, 'Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız.' dedi.


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