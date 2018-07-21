Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ve beraberindeki heyetin kabul etti. ABD’nin İran politikası ve yaptırımlar konusunda Türk özel sektörünü bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin hassasiyetleri anlatıldı.

%25 EK ÇELİK VERGİSİNE İTİRAZ

ABD’nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25’lik ilave verginin de hakkaniyetli olmadığını ve iki ülke arasındaki ittifak ruhuna uygun düşmediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile İran arasında 2015’te varılan uzlaşmayı hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını tekrar konuşuyor olmak bizim için üzücüdür. İran, Türkiye’nin en önemli bölgesel ticaret ortaklarından ve önemli enerji tedarikçilerindendir” dedi.

ATEŞ BİZİM YANIBAŞIMIZDA

Türkiye’nin Orta Asya ticaretinde ve hatta Körfez ülkelerine ulaşımında İran’ın ana transit ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İran’a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Ateş uzaktan güzel, hatta belki biraz da romantik görünür ama biz ateşin yanı başındayız. Ateşin bizi yakmasını istemeyiz.” Billingslea da katılımcılara, ABD’nin politikaları ve İran ile ilgili hassasiyetlerine ilişkin bilgi verdi.