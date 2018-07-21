Ekonomi Ateş uzaktan güzel
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ateş uzaktan güzel

İran’a uygulanacak yaptırımlar konusunu anlatmak üzere Ankara’ya gelen ABD heyetine Türkiye’nin hassasiyetleri anlatıldı. Heyetle görüşen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ateş uzaktan güzel, hatta belki biraz da romantik görünür ama biz ateşin yanı başındayız. Ateşin bizi yakmasını istemeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ABD'li heyetle görüştü.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ABD'li heyetle görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ve beraberindeki heyetin kabul etti. ABD’nin İran politikası ve yaptırımlar konusunda Türk özel sektörünü bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin hassasiyetleri anlatıldı.

%25 EK ÇELİK VERGİSİNE İTİRAZ

ABD’nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25’lik ilave verginin de hakkaniyetli olmadığını ve iki ülke arasındaki ittifak ruhuna uygun düşmediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile İran arasında 2015’te varılan uzlaşmayı hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını tekrar konuşuyor olmak bizim için üzücüdür. İran, Türkiye’nin en önemli bölgesel ticaret ortaklarından ve önemli enerji tedarikçilerindendir” dedi.

ATEŞ BİZİM YANIBAŞIMIZDA

Türkiye’nin Orta Asya ticaretinde ve hatta Körfez ülkelerine ulaşımında İran’ın ana transit ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İran’a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Ateş uzaktan güzel, hatta belki biraz da romantik görünür ama biz ateşin yanı başındayız. Ateşin bizi yakmasını istemeyiz.” Billingslea da katılımcılara, ABD’nin politikaları ve İran ile ilgili hassasiyetlerine ilişkin bilgi verdi.

G20’de korumacılık raundu
EKONOMİ
G20’de korumacılık raundu

Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Yasak geliyor

Yasak geliyor

​Sağlık Bakanlığı duyurdu...
Down sendromlu gence işkence!

Down sendromlu gence işkence!
Bedelli askere200 TL'lik liste

Bedelli askere200 TL'lik liste

​İşte askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Kritik hafta

Kritik hafta

Yasa çıkmazsa emeklilikleri gelecek yaza kalacak.
Kandil'ebayrağı dikin

Kandil'ebayrağı dikin

Şehit Onbaşı Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha'nın tek isteği var.
Hollandaakıllandı

Hollandaakıllandı

​Türkiye'ye özür mektubu gönderdi.

Yeni dönem kültür, bilim, sanat ve spor alanının dönemi olacak.

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

​AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması.
Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Bakan Selçuk: Üç yıllık plan açıklayacağız.
Hamas'arüşvet teklifi

Hamas'arüşvet teklifi

ABD yönetimi ​Hamas'a rüşvet teklif etti.
Terördairesine 7 takviye

Terördairesine 7 takviye

​FETÖ davalarının görüldüğü dairenin üye sayısı arttı.
Bakanyardımcıları atandı

Bakanyardımcıları atandı

​Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halepheyecanı

Halepheyecanı

​Yeni Şafak'ın haberiyle Arap sokağı hareketlendi
NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

​NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.
SGK tarih verdi

SGK tarih verdi

Emekli Sandığı fark tutarları 26 Temmuz'da ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.