Avrupa borsalarının gözü ECB'de: Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek

Sıfır otomobil tarafındaki kampanya rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Araç tedarikinde yaşanan sorunların çözümü ile bayilerdeki bulunurluk sıkıntısı ortadan kalkarken kimi markaların ise stoklarında araç fazlası oluşmaya başladı. Kredi oranlarındaki yukarı yönlü hareket ile ortaya çıkan kısmi durgunluk markaları harekete geçirdi. Kimi markalar araç alacaklar için faizi belli bir vade için sıfırlarken kimi markalar ise indirim oranını 200 bin TL'ye kadar çıkardı.