Avrupa medyasından THY'ye övgü: 'Çevik' önlemler sayesinde en yakın rakibini ikiye katladı

Tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınının etkilerine rağmen Avrupa'nın en çok uçuş yapan havayolu olarak uzun süredir ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları operasyonlarını artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, ilk kez günlük 1000 uçuş barajı aştığını duyuran THY, bu başarısıyla Avrupa medyasının da dikkatini çekti.

Alman medyası: THY salgına rağmen iyi bir mali tablo çizdi

Almanya'da yayın yapan Presseportal isimli haber sitesi, havacılık sektörünün geçtiğimiz yıl büyük darbe almasına karşın THY'nin iyi bir mali yıl sonu geçirdiğini vurguladı.

Yapılan haberde, "Türk Hava Yolları, pandemi sırasında Avrupa'nın en yoğun, dünyanın ise ilk 5 hava yolu arasında yer aldı." denildi.

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Fransız medyası: En yakın rakibinin iki katı uçuş sayısı

Türk Hava Yollarına bir övgü de Fransız dergisi Air Journal'den geldi.

Yayımlanan makalede, "Türk Hava Yolları ve Kargo kolu, bir dizi 'çevik' önlem sayesinde koronavirüs pandemisi sırasında iyi bir performans sergiledi." denildi.

THY'nin nisan ayında günde 685 uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken bu uçuş sayısının en yakın rakibi Lufthansa'nın iki katı olduğu duyuruldu.

Öte yandan 2020 yılında Türk Hava Yolları'nın yüzde 71'lik "etkileyici" bir yük faktörü ile 28 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi.

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