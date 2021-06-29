Ekonomi Avrupa medyasından THYye övgü Çevik önlemler sayesinde en yakın rakibini ikiye katladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa medyasından THY'ye övgü: 'Çevik' önlemler sayesinde en yakın rakibini ikiye katladı

Koronavirüs salgınında sekteye uğrayan havacılık sektöründe iyi bir grafik çizen Türk Hava Yolları (THY), bu başarısıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Almanya ve Fransa'da yayın yapan medya kuruluşları, salgına rağmen iyi bir mali yıl sonu geçiren THY için, "'Çevik' önlemler sayesinde salgın sırasında iyi bir performans sergiledi." diyerek en yakın rakibine iki kat fark attığını vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa medyasından THYye övgü: Çevik önlemler sayesinde en yakın rakibini ikiye katladı
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Tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınının etkilerine rağmen Avrupa'nın en çok uçuş yapan havayolu olarak uzun süredir ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları operasyonlarını artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, ilk kez günlük 1000 uçuş barajı aştığını duyuran THY, bu başarısıyla Avrupa medyasının da dikkatini çekti.

Alman medyası: THY salgına rağmen iyi bir mali tablo çizdi

Almanya'da yayın yapan Presseportal isimli haber sitesi, havacılık sektörünün geçtiğimiz yıl büyük darbe almasına karşın THY'nin iyi bir mali yıl sonu geçirdiğini vurguladı.

Yapılan haberde, "Türk Hava Yolları, pandemi sırasında Avrupa'nın en yoğun, dünyanın ise ilk 5 hava yolu arasında yer aldı." denildi.

Fransız medyası: En yakın rakibinin iki katı uçuş sayısı

Türk Hava Yollarına bir övgü de Fransız dergisi Air Journal'den geldi.

Yayımlanan makalede, "Türk Hava Yolları ve Kargo kolu, bir dizi 'çevik' önlem sayesinde koronavirüs pandemisi sırasında iyi bir performans sergiledi." denildi.

THY'nin nisan ayında günde 685 uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken bu uçuş sayısının en yakın rakibi Lufthansa'nın iki katı olduğu duyuruldu.

Öte yandan 2020 yılında Türk Hava Yolları'nın yüzde 71'lik "etkileyici" bir yük faktörü ile 28 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi.

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