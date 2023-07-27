Avrupa Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapabileceğine dair öngörülere karşın temmuz ayında son faiz artırımı olabileceğine dair beklentiler güç kazanmıştı.
Avro Bölgesi'nde özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyir, ECB'nin politika alanını daraltırken, resesyon ve enflasyon ikileminde kalan politika yapıcıların vereceği mesajlar Banka'nın bundan sonraki politikası için önem taşıyor.