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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan parasal genişleme uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Isabel Schnabel parasal genişlemenin finansal piyasalarda çalkantı yaşanan dönemlerde güçlü bir araç olduğunu ancak bu dönemlerin dışında Merkez Bankalarının bu genişlemenin maliyetlerini dikkatlice değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

10:56 - 28/05/2024 الثلاثاء
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AMB Yönetim Konseyi Üyesi Isabel Schnabel Tokyo’da yaptığı konuşmada parasal genişleme programlarının kriz dışında dikkatlice kullanılması gerektiğini, bu programların, repertuarlarındaki diğer araçlara göre daha maliyetli olabileceğini söyledi.


Schnabel “Parasal genişleme diğer politika araçlarından daha yüksek maliyetli olabilir.” dedi.

AMB 2015’te deflasyon tehdidinin önüne geçmek amacıyla parasal genişleme programı başlatmıştı. Banka pandemi döneminde de ayrı bir program açıklamıştı. Bankanın varlıkları çoğu hazine tahvili olmak üzere yaklaşık 5 trilyon euro (5,4 trilyon dolar) ile zirve yapmıştı.


Banka 2023’te yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırırken varlık alım programını da azaltmaya başlamıştı.


Gelecek sene bankanın para politikası stratejisti gözden geçirilecek, parasal genişleme yaklaşımı da bu gözden geçirmenin bir parçası olabilir.

Merkez Bankalarının parasal genişleme programını daha hedefe uygun biçimde kullanarak ve hızlı biçimde sonlandırarak maliyetleri azaltabileceğini belirten Schnabel 2020’deki AMB alımlarını buna örnek olarak gösterdi.


Schnabel ayrıca Euro Bölgesi gibi bankacılık temelli ekonomilerde hedef gözeten uzun vadeli refinansman operasyonları gibi araçların da ekonomideki dezenflasyonist şoklar ve dengesizliklere karşı önemli destek verebileceğini ve bu gibi araçların yan etkilerinin daha az olacağını söyledi.

#Avrupa Merkez Bankası
#parasal genişleme
#Isabel Schnabel
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