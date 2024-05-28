Avrupa Merkez Bankası'ndan parasal genişleme uyarısı

AMB Yönetim Konseyi Üyesi Isabel Schnabel Tokyo’da yaptığı konuşmada parasal genişleme programlarının kriz dışında dikkatlice kullanılması gerektiğini, bu programların, repertuarlarındaki diğer araçlara göre daha maliyetli olabileceğini söyledi.





Schnabel “Parasal genişleme diğer politika araçlarından daha yüksek maliyetli olabilir.” dedi.





AMB 2015’te deflasyon tehdidinin önüne geçmek amacıyla parasal genişleme programı başlatmıştı. Banka pandemi döneminde de ayrı bir program açıklamıştı. Bankanın varlıkları çoğu hazine tahvili olmak üzere yaklaşık 5 trilyon euro (5,4 trilyon dolar) ile zirve yapmıştı.





Banka 2023’te yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırırken varlık alım programını da azaltmaya başlamıştı.





Gelecek sene bankanın para politikası stratejisti gözden geçirilecek, parasal genişleme yaklaşımı da bu gözden geçirmenin bir parçası olabilir.





Merkez Bankalarının parasal genişleme programını daha hedefe uygun biçimde kullanarak ve hızlı biçimde sonlandırarak maliyetleri azaltabileceğini belirten Schnabel 2020’deki AMB alımlarını buna örnek olarak gösterdi.



