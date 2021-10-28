Ayçiçek ve ham yağın ardından sardalya ithalatında da gümrük vergisi sıfırlandı

Konserve imalatında kullanılmak üzere sardalya balığı ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre bu amaçla ithal edilen Avrupa sardalya balığı türü ithalatına ek mali yükümlülük de uygulanmayacak.

AYÇİÇEK VE HAM YAĞDA DA SIFIRLANMIŞTI

Öte yandan, iki gün önce (26 Ekim tarihli) Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir kararla, aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

Aspirde uygulanan gümrük vergisi yüzde 1.5-23.4 aralığında iken ham yağda yüzde sıfır ve 22.5 aralığında, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

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