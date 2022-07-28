Ekonomi Bakan Bilgin EYT dosyası önümüzde tamamladığımız gün açıklayacağım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde tamamladığımız gün açıklayacağım

Bursa’da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, “Türkiye’nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600’de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde tamamladığımız gün açıklayacağım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

‘Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi’ Bursa açılış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti. Programda Vali Yakup Canpolat, Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Harscihenz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve birçok sektör temsilcisi hazır bulundu.

‘HEDEFİMİZ SANAYİDE 50 BİN YENİ İSTİHDAM ÜRETMEK’

Programda konuşan Bakan Bilgin, projenin Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Programın Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklendiğine dikkat çeken Bakan Bilgin, “Biz bu programı çeşitli kaynaklardan, kendi kaynaklarımız da dahil, yerli kaynaklardan ve uluslararası kaynaklardan Türkiye çapında, Türkiye'nin bütün sanayi şehirleri başta olmak üzere, bütün kentlerine yaymak amacındayız. Amacımız bu yıl sonuna kadar bu programı bütün Türkiye'ye yayarak yaklaşık sanayide 50 bin yeni istihdam üretmek” dedi.

  • ‘Üretim Sürecine Katılım Desteklenmesi Projesi’nin başarıya ulaşmasının Türkiye’nin içinde bulunduğu süreç için önemine dikkat çeken Bakan Bilgin şunları kaydetti:
  • “Bu programın başarılı olması Türkiye'de sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamak, sanayiyle Türkiye'nin iş gücü açığını, sanayinin üretim gücüne katarak tamamlamak. Bu tabii Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlar açısından fevkalade anlamlıdır. Çünkü Türkiye, gelişmekte olan bir ülke, hızlı gelişen bir ülke. Diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrıştığı çeşitli boyutlar var. Bunlardan biri biz geçtiğimiz salgın döneminde, pandemi sonrasında bunu açıkça gördük. Dünyanın en hızlı büyüyen yüzde 11,7 büyüyen bir ülkesi olarak ayrıştık. Büyüme hızımız oldukça yüksek. Bu yılın ilk çeyreğinde de biliyorsunuz 7,3 büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Sanayideki büyümemiz devam ediyor. Geçen ay 9,1 sanayi sektörü büyüdü ve sanayi sektörünün içinde de imalat sanayinin bütün sanayideki büyümeyi sürüklediğini gördük. Dolayısıyla Türkiye, üretim gücüyle karşılaştığı sorunları aşabileceğini bugüne kadarki performansıyla ortaya koymuştur. Elbette genç nüfusumuz var. Genç nüfusun avantajları olduğu gibi sorunları da var. Sorun şu. Eğer ekonomi genç nüfusu istihdam edecek kapasiteye performansa sahip değilse arada bir açık oluşursa o da işsizlik olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla genç nüfusun istihdama katılması, ekonominin yeni iş imkanları üretmesi, ekonominin talep ettiği nitelikte emeğin ortaya çıkmaması durumunda yani iş açığı çıkması durumundaki sorunlarında çözülmesi istihdamın nitelikli emekle yani sanayinin talep ettiği emekle buluşturulmasıyla mümkündür. Bu programların amacını genel olarak böyle tanımlayabiliriz.”

‘TÜRKİYE TAHIL KRİZİNDE TARİHİ BİR ROL OYNADI’

Pandemi süreciyle birlikte dünyada artan sorunlara dikkat çeken Bakan Bilgin, Türkiye’nin sorunların çözümünde oynadığı role dikkat çekerek, tahıl krizini işaret etti. Bakan Bilgin, “Bugün Türkiye ekonomisinin performansı ortada. Fakat hepimizin içinde yaşadığı bir başka gerçek var. O da pandemi sonrası dünyada yükselen sorunlar. Dünya bugün bir ekonomik kriz içinde yaşıyor. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği gibi enerji merkezli bir kriz olduğu, bilhassa bölgemizde ortaya çıkan Ukrayna Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan enerji ve tahıl sorunlarının ön plana çıktığı bir aşamadan geçiyoruz. Rusya, Ukrayna ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunlar karşısında Türkiye'nin nasıl yapıcı bir rol oynadığını, üstlendiğini hepimiz yakındaki bir olayla şahit olduk. Nedir o? Tahıl krizinin çözülmesi. Yani Ukrayna'daki milyonlarca ton tahılın dünyanın ihtiyacı olan bölgelerine transfer edilmesi. Türkiye burada fevkalade, tarihi bir rol oynamıştır. Sadece kendisi için değil, bütün insanlık için, bu tahılın üretilmiş olan tahılın depolanmış olan milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırılması fevkalade büyük bir iştir. Bu aynı zamanda bölgede Türkiye'nin barış kuran, barış üreten bir rolü olduğunu da bütün dünyaya göstermiştir. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere bu konuda, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin bu rolünde teşekkür etmesi bu süreçte iş birliğinin geliştirilmesi de ümit ederiz bölgedeki barışın bir an önce tesis edilmesi, savaşın sona erdirilmesi konusunda da bir başlangıç adımı olur” diye konuştu.

‘ENFLASYONUN ARTMASININ SEBEBİ DÖVİZ AÇIĞI’

Yaşanan ekonomik kriz ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, Türkiye’nin döviz açığına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Tabii bir başka sorun, bütün bu ekonomik, dünyadaki ekonomik krizin yansımaları olarak Türkiye'nin yaşadığı enflasyon sorunudur. Enflasyon son yıllarda şahit olmadığımız bir orana yüzde 80’lere ulaşmıştır. Bu ciddi bir sorundur. Tabii ki bazen şöyle değerlendirme yapanlar var, işte dünyanın başka ülkelerinde yüzde 10, yüzde 20 fakat işte her birisi artan oranlarda devam eden bir kriz şekline dönüşen ve bugünlerde de çok sık resesyona girme endişesini artıran bütün iktisatçıların tartıştığı bir mesele haline gelmiştir. Resesyonun arkasından da bildiğiniz gibi bu durgunluğun bir stakkasyonist ortama dönüşmesi tehdidi ile karşı karşıyayız. Bütün bunlardan Türkiye etkileniyor. Türkiye daha fazla etkileniyor. Neden Türkiye daha fazla etkileniyor? Bunu aslında iş hayatının içinde olan bütün iş adamları bu konuyu tartışan ve bilen bütün insanlar tahmin ediyor. Bunun cevabı bu sorunun cevabını biliyorlar. Bu sorunun en önemli kaynağı Türkiye'nin döviz açığıdır. Döviz talebidir. Döviz talebinin artması, döviz fiyatlarını artırıyor. Bildiğimiz iktisada giriş derslerinde, bizim ders kitaplarımızın bu daha başlangıcında yer alan bir şey. Talebi arttığı zaman, onu yeterli üretemiyorsanız onun fiyatı artar. Bu önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Tabii Türkiye'ye ilave bir yük daha geliyor. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmanın dışında bir başka yük de enerji kaynaklarının tahmin ettiğimizin üzerine çıkmış olması. Petrol, işte brent petrolün 40 dolar civarından artarak, 120 dolarlara ulaştığı bir aşamada bizim enerji maliyetlerimiz korkunç bir patlama göstermiştir. Bugün yıl sonu itibarıyla tahminimiz ekonomiye bunun 50 milyar doların üzerinde bir yük getirmesidir. Bunun maliyetini görüyoruz. Bunun maliyeti ekonominin çeşitli alanlarında ama özellikle enerji, ulaştırma, ilişkisi açısından baktığımız zaman pazarlarda bunu hissetmek, marketlerde bunu hissetmek hepimizin gündelik hayatının bir parçası olarak, gündelik bir olay haline gelmiştir. Tabii bunlar çözümsüz olaylar değil. Bunların bir kısmı uluslararası sistemle meydana gelen sorunların çözülmesine bağlıdır. Ama esas önemli tarafı da, bizim elimizde olan tarafı da ekonominin istikrar içerisinde olması, büyümesini sürdürmesi.”

Ekonomik krizin çözüm yolunun istihdamdan geçtiğini söyleyen Bilgin, “Türkiye bugün ihracata dayalı büyüme modelini geçerek bunu ısrarla sürdürerek, ihracata dayalı büyüme, büyümenin de sanayi üretimine dayanması, sanayinin de imalat sanayinin dinamizmine oturarak devam ettirilmesi Türkiye'nin önündeki tek çözüm yoludur. Tabii biz özellikle bu aşamada sanayinin istihdam yatırım, sanayi ve üretim arasındaki ilişkiyi sağlayacak en önemli unsur olan beşeri boyutunun, yani insani boyutunu, emek boyutunu bizim desteklememiz, istihdamı desteklememiz, üretim sürecinde emeği desteklememiz ve emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlamamız gerekmektedir. Biz takip ettiğimiz sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün kamu çalışanlarını koruyacak 3600 düzenlememizle. Yaklaşık 5,5 milyon emekli ve kamu çalışanını kapsayan bir düzenlemeyle bu sosyal politikada emekçilerin enflasyon karşısındaki konumunu güçlendirdik, onları tahkim ettik. Diğeri de asgari ücretteki aşınmayı, yılbaşında yaptığımız yüzde 50’lik artışın enflasyon karşısındaki aşınmasına hemen ilave bir yüzde 30’luk destek verdik. Bu programlarımız devam edecek” diye konuştu.

Programın kadın istihdamına yönelik projeyle devam edeceğini söyleyen Bilgin, “Bu programın Türkiye çapında hızlı bir şekilde yayılmasını planladık. Türkiye’ye katkı yapacak bir program olduğuna inanıyoruz. Bu programın Bursa’mıza da katkı yapacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde Bursa’yı yine bu kapsamda başka bir programda ziyaret edeceğiz. Onu da yine sanayicilerimizle, iş adamlarımızla ve üretim sürecindeki bütün paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. O da kadın istihdamına ağırlık veren 50 1, kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir istihdam programı olacaktır. O gün de yine sizlerle paylaşacağız” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN HER SOSYAL MESELESİ BİZİM ÖNÜMÜZDE’

Bakan Bilgin, konuşmasında EYT sorununa de değindi. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, “Türkiye’nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600’de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Bursa’daki üretim alanlarının çeşitliliğine dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Harschenz ise yaptığı konuşmada şunlar kaydetti:
“Bursa’da pek çok üretim alanı var. Tekstil, otomotiv, gıda başta olmak üzere üretim çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 85 binin üzerinde işletmenin yer aldığını duydum. Yaklaşık 750 bin kişi çalışıyor ve etkileyici buldum. İldeki yüksek nüfusa rağmen halen nitelikli iş gücünü bulmak konusunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İŞ-KUR bizim ortağımız. 300 katılımcının belirli firmalara yerleştirilmesi ile başlayacağız. Burada firma temsilcileri var. Sizler ile bizim çalışmamız önemli. İlk olarak amaçlarımızdan bir tanesi belirli alanlarda uzman olacak mühendis profesyonel teknisyenler gibi deneyimli kişilerle ihtiyaç duyulan istihdam ile eşleştirmeyi hedefliyoruz.”

EYT’de 3 formül masada: Aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihi öne çekilecek
EKONOMİ
EYT’de 3 formül masada: Aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihi öne çekilecek

Beş soruda EYT: Kimleri kapsıyor, şartları neler?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu gündemine aldı. Sorunun çözümü için farklı formülleri masaya yatıran Bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması bekleniyor.<br><br>
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SORUN NASIL BAŞLADI?<br>1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.
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Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.<br><br>
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EMEKLİLİK KOŞULLARI NASIL ETKİLENDİ?<br>1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti.
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1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi.<br><br>
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Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.
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1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı.
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Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek.
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Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022'de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042'de yerine getirecek. Ağustos 2042'de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.<br><br>
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Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.<br>
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Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.<br>
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Tahminlere göre, 4a ve 4b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.<br><br>
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da \"Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor.
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Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri.\" açıklamasını yapmıştı.
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Bakan Bilgin'in bu ifadeleri EYT'lileri umutlandırırken, kamuoyu EYT sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı.
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Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.
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Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor.
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Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.<br><br>
Beş soruda EYT: Kimleri kapsıyor, şartları neler?
EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT için komisyon kuruldu. Birçok formül üzerinde çalışmalar sürerken, söz konusu yasa ile emekliliğin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

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