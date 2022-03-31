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Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu Fiyat artışları faturalara yansımayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: Fiyat artışları faturalara yansımayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika açıklamalar geldi. Bakan Dönmez, "Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Dönmez duyurdu: Fiyat artışları faturalara yansımayacak
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni düzenlemelerle enerji faturalarına yapılan desteklerin devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar elektrik ve doğal gaz faturalarına 100 milyar liralık bir destek sağladık. Bu sübvansiyon bu yıl da devam edecek." dedi.

Dönmez, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye’de Enerji Trendleri" sempozyumuna katıldı.

Enerji fiyatlarındaki ani ve şok dalgalanmaların son zamanlarda maliyetleri artırdığını belirten Dönmez, doğal gaz, petrol ve kömür gibi kaynakların fiyatlarındaki olağan dışı artışların nihai olarak hem evsel tüketicileri hem de sanayiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

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Dönmez, olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Tüketiciyi koruyan geçici önlemlerin alınması elzem hale geldi. EPDK, önceki gün elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi. Böylece hem vatandaşlarımızı yüksek maliyetten koruyacağız hem de arz güvenliğimizi sağlayacağız." diye konuştu.

İstanbul müzakereleri sonrası petrol fiyatları düşmüştü: Benzin ve motorinde 2 liraya yakın indirim beklentisi
FOTOĞRAF 17
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​Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34'üncü gün geride kalırken, iki ülkenin diplomatik temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul'daki kritik zirvenin ardından haftalardır yükselen brent petrolün fiyatı yeniden 105 dolar seviyesinin altına geriledi.
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Geçtiğimiz haftalarda 134 dolar seviyesini görerek yakın tarihin rekorunu kıran petrol fiyatı, geride kalan gün 122 dolar seviyesinden işlem gördü.
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Çin'de görülen vakalar nedeniyle ülkenin en büyük kenti Şangay'da karantina uygulanmasına karar verilmiş ve bu nedenle de petrol fiyatları dibi görmüştü.<br>
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AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ<br><br>Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Türkiye'de motorin ve benzinin litre fiyatına indirim geleceği öne sürüldü.
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Piyasa kaynakları, motorine bugün gelen 1.55 liralık indirimin ardından perşembe gününden (31 Mart) yeni indirimlerin geleceğini belirtti.
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Buna göre; perşembeden itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 2.25 mazota ise 1.95 liralık daha indirim gelmesi bekleniyor.
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EPGİS NEDEN İNDİRİMLERİ AÇIKLAMIYOR?<br><br>Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.
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Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti.
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Yaşanan düşüşler sonrası ise herhangi bir açıklama yapmayan sendika, 'benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağına dair haberleri vermiyorlar' eleştirilerine maruz kalmıştı.
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PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?<br><br>Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının \"yapıcı\" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.
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Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.
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Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.
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Çin'in en büyük kenti Şangay'da iki aşama halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.<br><br>
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PİYASALAR OPEC TOPLANTISINA ODAKLANDI<br><br>Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı.
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OPEC+ grubunun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği öngörülüyor.<br><br>
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Grup, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.
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İstanbul müzakereleri sonrası petrol fiyatları düşmüştü: Benzin ve motorinde 2 liraya yakın indirim beklentisi
Benzin ve motorinde indirim son dakika... İstanbul'da düzenlenen Ukrayna-Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinden, kısmi ateşkes kararları çıktı. Rusya'nın Kiev dahil birkaç şehirdeki kuşatmayı askıya alacağını açıklamasının ardından petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz gün 122 dolar seviyelerini test eden brent petrolün varil fiyatı bugün 104 dolar seviyelerine kadar düştü. Söz konusu gelişme sonrası Türkiye'de de benzin ve motorinin litre fiyatına indirim geleceği öne sürüldü. Peki benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL? Benzinin fiyatı düşecek mi? İşte detaylar...

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