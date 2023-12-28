Bakan Kacır: Siber dünyada da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacağız

“İhracatının yüzde 40'ından fazlasını Avrupa Birliği'ne yapan bir ülke olarak bu alanda Avrupa Birliği'nin 2024 yılında yayımlayacağı ve 2028 yılında tüm bileşenleri ile uygulamaya alacağı Siber Dayanıklılık Yasası'nı yakından takip ediyoruz.

Yazılım ve donanım dâhil dijital ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen bu düzenlemeyi, ülkemiz mevzuatına kazandıracağız.

Bu bağlamda mevzuatın uyumlaştırılmasından standartların belirlenmesine, onaylanmış kuruluşların yetkilendirilmesinden test laboratuvarlarının tesis edilmesine kadar uçtan uca bir hazırlık yaptık.

Bakanlık olarak teşkilatımızla TÜBİTAK ve TSE'nin güçlü altyapılarını kullanarak, siber güvenlikte etkin piyasa gözetimi ve denetimini tesis ederek, siber dünyada da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacağız.