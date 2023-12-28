Bakan Kacır: Siber dünyada da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacağız

Piyasaya güvenli ürün sunulması, ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye göre üretilmesi ve buna göre üretildiğinin test edilmesi, belgelendirilmesi ve piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) tabi tutulması için çalışmalarını sürdüren Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı
“Bin 200'e yakın denetçimizle sanayimizin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ediyoruz”
“Yılda 6 binin üzerinde gözetim ve bilgilendirme faaliyeti icra ediyoruz”
Vatandaşların can ve mal güvenliğini en yüksek seviyede koruduklarına dikkati çeken Kacır, “Yılda 6 binin üzerinde gözetim ve bilgilendirme faaliyeti icra ediyoruz. Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 100 binin üzerindeki gözetim ve denetim, tüm Avrupa ülkelerinin 1 yılda gerçekleştirdiği fiziki toplam denetim sayısının çok üzerinde” dedi.