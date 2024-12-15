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Bakan Kurum duyurdu: 1331 personel alımı yapılacak

Bakan Kurum duyurdu: 1331 personel alımı yapılacak

14:4015/12/2024, Pazar
DHA
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Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıca 1331 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıca 1331 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşrada çalışacak 1331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı ünvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.

KPSS puanına göre alınacak

Sözleşmeli personel olarak ise 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek. Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

Bakan Kurum: Ailemizi büyütüp güçledireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı kapsamında 1500 kişi Bakanlık bünyesinde ocak ayında çalışmaya başlayacak.



#Murat Kurum
#KPSS
#Mühendis

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