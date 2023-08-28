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Ekonomi

BDDK'dan konut kredilerine düzenleme: İkinci konuta kredi kısıtı

BDDK, ikinci konut alacaklara kredi kısıtı getirdi. Tüketiciler, ikinci ev alımında yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek.

17:19 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Finansal istikrar güçlendiriliyor, makro ihtiyati tedbirler birer birer alınmaya devam ediliyor. Yeni adımların adresi bu kez konut sektörü. İkinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Bu kişilerin artık daha fazla peşinatı olması gerekecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararı, kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine evi olanları kapsıyor. Bu kişilerin alabileceği kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak.

Sıfır evlerin yüzde 22 buçuğuna kredi kullanılacak

İkinci ev alımında sıfır konut tercih edenler, bedelinin yüzde 22 buçuğuna kadar kredi alabilecek. 1 milyon liralık sıfır bir ev için 225 bin lira kredi kullanabilecek. Bu miktar 2 milyon liralık evde 450 bin lira, 3 milyon liralık bir ev için 675 bin lira olacak. Tercihini ikinci el konuttan yana kullananlar için ise kredi oranı artık daha düşük olacak. İkinci el konutta tüketici, 1 milyon liralık ikinci el konut için 225 bin lira, 2 milyon liralık ev için 350 bin lira, 3 milyon liralık bir konut için ise 450 bin lira kredi alabilecek. İlk evini alanlar ise bedeline yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecek.

Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişi için nefesler tutuldu. THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na yakın konumda inşa edilen bir konut projesidir. Proje, yaklaşık 131 milyon metrekare alan üzerinde, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 4.500 konuttan oluşmaktadır. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?


#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#BDDK
#Ankara
30 dakika önce
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