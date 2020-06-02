BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık: 3 ay daha ertelendi

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Takoran Vadisi’nde normalleşme ile sezon başladı: İlk grup Diyarbakır'dan geldi

Koronavirüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi’nde yaz sezonu başladı. Pandemi nedeniyle bu sene sezonun geç açıldığını belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Bir Haziran itibariyle yasakların kalkmasıyla beraber, Fırat Gezginler Kulübü olarak, ilk etkinliğimizi gerçekleştirerek, Takoran Vadisi sezonunu açtık. Bugün Diyarbakır’dan gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerini misafir ettik, onlarla birlikte ilk kampımızı kurarak sezonu başlattık. Tüm doğaseverlere hayırlı olsun diliyorum" dedi.