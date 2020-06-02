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Ekonomi BDDKdan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık 3 ay daha ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık: 3 ay daha ertelendi

BDDK, 10 yıldır işlem görmeyen ve zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacak hesapların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarihi 16 Haziran'dan 15 Eylül'e uzattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.

SON BAŞVURU TARİHİ 3 AY DAHA ERTELENDİ

  • BDDK'nın Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.
2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.
  • Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.

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