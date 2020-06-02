BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık: 3 ay daha ertelendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.
SON BAŞVURU TARİHİ 3 AY DAHA ERTELENDİ
- BDDK'nın Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.
2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.
- Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.