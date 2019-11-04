​BES'te devlet katkısı artıyor

Bireysel emeklilik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler bugün '2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen BES'e ilişkin ise önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken değişiklik ise sistemden çıkmadan nakit para çekme imkanı getirilmesi oldu.

Bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak. Devlet destekleri yaşa göre değişecek. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı katılım sistemine dönüşecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

EKONOMİ '2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de



