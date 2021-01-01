Bin 500 bağımsız bölüm için düğmeye basıldı: Tozkoparan’da dönüşüm başlıyor

Proje kapsamında 62 dükkan, bin 438 konut dönüşecek. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak.

Türkiye’de genelinde yılda 1.5 milyon, İstanbul’da 300 bin konutu acil dönüştürmek için gaza basan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tozkoparan’da bin 500 bağımsız bölümü yenileyecek. Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilecek ‘Tozkoparan Dönüşüm Projesi’nin 2 ay içinde temeli atılıp, 1.5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. 1. Etabı 6 ayda bitirilecek projede hak sahipleri yeni evlerini görmek imkanına da sahip olacak. Proje kapsamında 62 dükkan, bin 438 konut dönüşecek. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak. Ayrıca hak sahiplerine 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı, kiracılara da 3 bin lira taşınma yardımı yapılacak.

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KAYBEDECEK BİR DAKİKA YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin örnek bir proje olacağının altını çizdi. Tozkoparan’da kaybedecek bir dakika bile olmadığına dikkati çeken Bakan Kurum, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nin bu bölgeye dair raporunu Bakanlığa sunduğunu, akademisyenlerin riskli alandaki 84 binayı tek tek incelediğini belirtti. Kurum, binaların kolonlarında düşey çatlaklar bulunduğunu, beton malzemenin elle ufalanacak halde olduğuna da söyledi.

SÖZÜMÜZ SENETTİR

Bölgede bin 137 sağlıksız konut bulunduğunu ve bunların 84’ünün hak sahiplerinden, 218’inin de tek katlı gecekondulardan oluştuğunu aktaran Bakan Kurum, projenin Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını söyledi. Kurum, “Bu alan, ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında bulunuyor. Çevredeki mevcut yapılaşmayla uyumlu, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi hazırladık. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Sözümüz senettir” dedi.

ÖDEME 15 YILA YAYILACAK

125 ila 135 metrekare olacak 3+1 daireler için ortalama 220 bin, 95 ila 110 metrekare olacak 2+1 daireler için de ortalama 180 bin lira bedel ödenecek. Bu ödemeler de 15 yıla varan vadelerle yapılacak. Ödemelere proje teslim edildiğinde başlanacak. Kurum, proje bitince daire fiyatının 1 milyon üzerinde olacağını da söyledi.

15 bin konutun temeli atıldı

Bakan Kurum, İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. 15 bin konutun temelinin atıldığını belirten Kurum, “İstanbul’da 64 riskli alanda 36 bin binada 117 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz. 39 rezerv alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı Hacıhüsrev, Esenler ve Fikirtepe'de konutlar ve iş yerleri yapıyoruz. Yine İstanbul'da 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyasıyla 21 bin 562 sosyal konut üretiyoruz" dedi.