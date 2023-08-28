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Ekonomi

Borsa İstanbul gün ortasında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.954,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

13:28 . 28/08/2023 Pazartesi
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BIST 100 endeksi, 7.954,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,60 puan ve yüzde 2,74 değer kazancıyla 7.928,28 puan oldu. Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,63 ve holding endeksi yüzde 2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,70 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


#BIST 100
#Borsa İstanbul
#ekonomi
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