Borsa İstanbul gün ortasında rekor seviyeyi gördü

İstanbul, temmuz ayında 1 milyon 873 bin 97 kişiyle son 10 yılın aylık bazında en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı. İstanbul'a 2022'nin 7 aylık döneminde 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist geldi. Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 9 milyon 776 bin 635 oldu. Ruslar, temmuzda İstanbul'a gelen 185 bin 636 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi.