Borsada yükseliş devam edecek

Son dönemde yeni küçük yatırımcının da gelmesiyle birlikte borsa endeksinde peş peşe rekorlar kırmaya başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1.60’lık artışla 4.526,73 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, hafta içinde en düşük 4.446,58 puanı, en yüksek 4.784,01 puanı gördü. Borsada endeksinde yaşanan 338 puanlık dalgalanma bazı yatırımcıları tedirgin etti. Perşembe günü endeksin gün içinde yüzde 5’e yakın düşmesi bazı çevreler tarafından ‘Keriz silkeleme yaşanıyor’ şeklinde değerlendirildi. Ancak işin uzmanları yaşananların keriz silkeleme değil, art arda rekor kıran borsada kâr satış olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

HIZLI YÜKSELDİ SATIŞ NORMAL

İslam Memiş.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, hafta içinde Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmanın kâr satışlarından kaynaklandığını söyledi. Memiş, “Bu kadar hızlı yükselişin ardından satışların gelmesini normal karşılamak gerek. Orta ve uzun vadede risklere karşı dikkat edilmeli.Çünkü borsada yatırımcı sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Son bir ayda 250 bin kişinin daha giriş yaptığını gözlemliyoruz. Yerli küçük yatırımcılar, borsayı bir oyun piyasası olarak görüyor, yatırım olarak görmüyor. Yabancı yatırımcı en az 6 ay beklerken, yerli yatırımcı en fazla 1 ay bekliyor” dedi. Borsanın, uzun vadede getirisi olan bir piyasa olduğuna dikkat çeken Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

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UZMANINDAN DESTEK ALIN

“Bir de sepet yapmayarak, işin uzmanı aracı kurumlardan destek almayarak, kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapıyorlar. Bu beni korkutuyor ve ciddi zararlara neden olabilir. Daha önce giriş yapmış profesyoneller, kâr satışı yaptı. Acemi yatırımcı ise yanlış yerden maliyet yaparak buna farklı kulp bulma çabasında oldu. Para piyasaları ‘Keriz silkeleme’ söylemlerini hoş karşılamıyorum. Manipülasyon ve spekülasyonlar olabilir. Öyle bir durumda SPK, BİST gibi kurum ve kuruluşlar zaten devreye giriyor ve gerekli cezalar uygulanıyor. Yatırımcılar borsada uzun vadeli kalacaksa problem yok. Ancak kısa vadeli bir oyun olarak görüyor, ihtiyacı olan parayla işlem yapıyorsa sonu hüsran olur!”

Hisse için iki temel unsura bakın

Dr. İnanç Sözer

Ekonomist Dr. İnanç Sözer, Türkiye’de BIST 100 endeksinin, yüksek enflasyon ve gevşek para ve maliye politikaları nedeniyle yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Sözer, “Ekonominin birçok noktasında unuttuğumuz çok kıymetli bir kavram var: Denge. Borsada para kaybeden yatırımcılar da çoğunlukla adil dengeyi göz ardı ettiğinden yatırımları eriyor” dedi. Bu noktada 2 temel unsurun bulunduğuna dikkat çeken Sözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Birincisi fiyat kazanç oranı. İkincisi ise piyasa değeri /defter değeri oranı. Borsa yatırımcıları bir hissenin en azından bu iki göstergesine bakarak yatırım yapmalılar. Borsa 9 ay önceki gibi değil. Ne alırsam kardayım anlayışı yanlış. Fiyat kazanç oranı 50 kata çıkan yani 50 yıllık kârı ile değerlenen şirketlerin son günlerde taban olduklarını gördük. Türkiye’de borsada yüksek enflasyon yüzünden son bir yılda ciddi bir ralli gördük. Ana trendin yükseliş yönünde olacağını düşünüyorum. Öte yandan küresel zorluklar nedeniyle altın ve gümüşte de pozitifim.”

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