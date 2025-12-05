CANiK’in ABD yatırımı ödülü getirdi

“Güney Florida’daki tesisimiz sadece tabanca değil ağır makineli tüfek ve orta kalibre üretimine hazır, teknolojik altyapıya sahip bir sanayi ve teknoloji üssü olarak üretime devam edecek. CANiK USA, Samsun Yurt Savunma ve Century Arms’ın eşit ortaklığıyla, 60 milyon dolarlık yatırım ile tesis yapım aşaması 3 sene süren ve 2024 yılında tamamlanan, Güney Florida’da West Palm Beach’te tamamen yerel üretim yapan bir teknoloji üssü olarak kuruldu. Aralık 2024 tarihinde üretime başlayan tesisimiz, ilk olarak sadece ABD’de ürettiğimiz METE MC9 Prime modelinin lansmanını Ocak ayında gerçekleştirdi. Bu, bizim için yalnızca bir üretim değil, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini destekleyen bir yatırım projesidir.”