CANiK’in ABD yatırımı ödülü getirdi

Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki güçlü temsilcisi Samsun Yurt Savunma, CANiK USA yatırımıyla I AmChamPion Ödülleri’nde “Yılın Türk Şirketi” seçildi.
Türkiye ekonomisine 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150’ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri ödüllendirdi.
Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde iş dünyasının önemli odak temsilcilerinden olan AmCham Türkiye, geleneksel hale gelen ve bu yıl 7. kez düzenlenen “I AmChamPion Ödülleri” ile ekonomik iş birliğinin en başarılı örneklerini açıkladı.
Türkiye-ABD ticaretine ve yatırım ilişkilerine katkı sunan şirketleri bir araya getiren törende, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ile kamu, diplomasi ve iş dünyasından 300’ün üzerinde temsilci yer aldı.
Ödül kazananlar, Kale Grup Başkanı ve CEO’su ve aynı zamanda AmCham Ödülleri Jüri Başkanı Zeynep Bodur Okyay, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı, Anadolu Holding Kurumsal İlişkiler Başkanı Atilla Yerlikaya, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Frank Joseph, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve FarkLabs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter’den oluşan AmCham Ödülleri jürisi tarafından belirlendi.
CANiK USA yatırımları ve geleceğine ilişkin bilgiler paylaşan Aral, önümüzdeki 2 yıl içinde CANiK USA’e yapılacak toplam yatırımın yüz milyon doları aşacağını belirtti. Ayrıca 2026 başından itibaren mevcutta 100 kişi olan kadronun 135 kişiye çıkarılacağını, fabrikanın üç vardiya üretim yapacak şekilde faaliyet göstereceğini ifade etti. Aral, şunları kaydetti:
Aral, ödüle ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"CANiK USA olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız yatırımın, AmCham Türkiye ve değerli jüri üyeleri tarafından 'Yılın Türk Şirketi' ödülüne layık görülmesi, Türk savunma sanayinin uluslararası alandaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha tescillemiştir.
Bu anlamlı ödül, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda yurt dışına açılarak küresel ekonomiye katkı sağlayan tüm Türk firmaları için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz.
Ödülümüzü burada takdim eden Sn. Fatih Durmaz ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere, CANiK USA’yı bu ödüle layık gören çok değerli jüri üyelerine ve Türk savunma sanayisinin başarı hikayesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."
Törende ABD Yatırım Ödülü - Johnson Controls, Bölgesel Merkez Ödülü – Medtronic, Sürdürülebilir İnovasyon Ödülü – PepsiCo, Yetenek Gelişimine Katkı Ödülü – Cargill’e verildi.
Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan iş insanı ödülü (Onur Ödülü) ise Kale Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’a takdim edildi.