CHP'nin 'vergi kaldırılsın' dediği elektrik ve doğalgazdan vergi alınmıyor: Devlet kasadan sübvanse ediyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'ye bir kanun teklifi sunarak , elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanmasını önerdi.

Yıldırım Kaya, Meclis’e sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"TBMM’nin vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemek için önleyici tedbirler alma sorumluluğu vardır. Elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılarak vatandaşın yüksek enflasyon karşında koruması gerekmektedir.

AKP ve MHP olmak üzere, TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin, ‘Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi’mize destek vererek kanunlaştırması gerekir.”

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DOĞALGAZDA YÜZDE 80 VE ELEKTRİKTE YÜZDE 50 SÜBVANSİYON YAPILIYOR

Avrupa ülkelerinde enerji krizi ve küresel fiyat artışları devam ederken Türkiye'de doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon uygulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşların en az oranda etkilenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetmişti.

DOĞALGAZ SÜBVANSİYON MİKTARI 150 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakan Dönmez, bu yılın ilk 6 ayında sübvansiyon tutarının 150 milyar lira olduğunu belirterek, "Yaklaşık olarak ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık katkı sağladık." bilgisini paylaştı. Dönmez şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgazda uyguladığımız sübvansiyon miktarı 100 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl sadece doğal gazdakini söyleyeyim. İlk 6 ayda sübvansiyon tutarımız 150 milyar lira oldu. Yaklaşık olarak, ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık bir katkı sağladık. 4 kişilik bir aile örneğinden ilk ayda 7-8 bin lirayı vatandaşımıza yansıtmadan kaynağında karşılamış olduk. Bu, ikinci yarı yılda da aynı şekilde devam edecek.”

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