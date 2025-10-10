Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

13:5510/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 320,6 milyon lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin emeği, alın teri ve toprağın bereketi için destekleri sürdürdüklerini belirten Yumaklı,
"320,6 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."
ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 290 milyon 875 bin 640 lira, bireysel sulama hibe desteği için 29 milyon 744 bin 503 lira ödenecek.



#çiftçi
#destekleme ödemesi
#tarım
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 tarihi: YKS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav, başvuru ve sonuç tarihleri