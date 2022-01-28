Bakan Pakdemirli'den çiftçilere destek ödemesi müjdesi: Bugün başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 497 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL. Destek bizden, üretmek sizden."ü

28 OCAK’TAN İTİBAREN 10 MİLYON 656 BİN TL’LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİNİ ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARMAYA BAŞLIYORUZ.



Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 497 bin TL



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL



Destek bizden, üretmek sizden. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 28, 2022

EKONOMİ Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belirlendi





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