Ekonomi Bakan Pakdemirliden çiftçilere destek ödemesi müjdesi Bugün başlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere destek ödemesi müjdesi: Bugün başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere destek ödemesi müjdesi geldi. Pakdemirli yaptığı açıklamada, "28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 497 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL. Destek bizden, üretmek sizden."ü

Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belirlendi
EKONOMİ
Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belirlendi


Bakan Pakdemirli çiftçiye yapılacak destek ödemesinin detaylarını paylaştı
FOTOĞRAF 9
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Hükümet tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta yeni uygulamaları devreye alırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söyledi.
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2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK<br><br>Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti.
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MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ<br><br>Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.
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Üretici, çiftçilere yönelik verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, bu yılın Eylül ayı itibariyle tarım sigortası poliçe sayısı 15 milyon 600 bine ulaştı, üreticilerin ürünlerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle ödenen hasar tazminatı tutarı da 8.2 milyar lira oldu..
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BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK<br><br>Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti.
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Bakan Pakdemirli, \"Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor\" dedi..
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64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ<br><br>Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti.
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Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı..
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Çiftçiye dev destek
Bakan Pakdemirli çiftçiye yapılacak destek ödemesinin detaylarını paylaştı
Koronavirüs pandemisi döneminde destek ödemeleriyle vatandaşın yanında olan hükümet, 2022'de yardımlarını artırarak devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söylerken, gelecek yıl verilecek olan miktarı da açıkladı.


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