Çiftlikköy Projesi için Mövenpick’le anlaştı

Gayrimenkul ve arsa alanında faaliyet gösteren arsaVev, Çiftlikköy Projesi için Mövenpick Otelleri ile anlaştı. Projede yer alacak 80 odalı oteli, otelcilik grubu Accor’un Mövenpick markası yönetecek. İş birliğini duyuran arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “Sektörde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yalova Çiftlikköy’de 39 bin 746 metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz projemizde olağanüstü bir iş birliği yapıyoruz. 6 bin metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz, dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak” dedi.