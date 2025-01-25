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Çiftlikköy Projesi için Mövenpick’le anlaştı

Çiftlikköy Projesi için Mövenpick’le anlaştı

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Herkesin ev sahibi olabilmesi amacıyla geliştirdikleri ev getirili arsa modeli ve satışa sundukları 12 proje ile geçen sene toplam 2 bin 436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptıklarını belirtti.
Herkesin ev sahibi olabilmesi amacıyla geliştirdikleri ev getirili arsa modeli ve satışa sundukları 12 proje ile geçen sene toplam 2 bin 436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptıklarını belirtti.

Gayrimenkul ve arsa alanında faaliyet gösteren arsaVev, Çiftlikköy Projesi için Mövenpick Otelleri ile anlaştı. Projede yer alacak 80 odalı oteli, otelcilik grubu Accor’un Mövenpick markası yönetecek. İş birliğini duyuran arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “Sektörde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yalova Çiftlikköy’de 39 bin 746 metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz projemizde olağanüstü bir iş birliği yapıyoruz. 6 bin metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz, dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak” dedi.


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Öztürk, geliştirdikleri projelerle hem gayrimenkul sektörüne yeni modeller kazandırdıklarını hem de vatandaşların mevcut konjonktürde ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtıklarını ifade etti. Herkesin ev sahibi olabilmesi amacıyla geliştirdikleri ev getirili arsa modeli ve satışa sundukları 12 proje ile geçen sene toplam 2 bin 436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptıklarını belirtti.


#Ekonomi
#proje
#Çİftlikköy

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