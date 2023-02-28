Çin'e yabancı yatırım 18 yılın en düşük seviyesinde

Temmuz ve Aralık 2022 arasında Çin'e yabancı yatırımcılardan yapılan doğrudan yatırım 42,5 milyar doları buldu. Yıllık olarak yüzde 73 olarak gerçekleşen düşüş 1999'daki verilere dayandırıldığında en düşük seviyelerden biri anlamına geliyor. 2020'nin sonları ile 2022'nin başları arasında yarı yıl toplamları ortalama 160 milyar dolardan fazlaydı.

Nikkei Asia'nın haberine göre şirketlerin Çin'e yeni yatırım yapma konusundaki isteksizliği, kısmen ülkenin sıfır Kovid-19 politikasının sonuçlarından kaynaklanıyor. Ticaret Bakanlığı'na göre, 2022'nin son çeyreğinde fiilen kullanılan doğrudan yabancı yatırım - yeniden yatırılan karlar da dahil olmak üzere - yıllık %35 düşüşle 33,8 milyar dolara geriledi ve bu, karşılaştırılabilir verilerin 1996'da kullanıma sunulmasından bu yana en hızlı düşüş oldu.