Ekonomi Otomotivde çip krizi ne zaman bitecek?
OTOMOTİV

Otomotivde çip krizi ne zaman bitecek?

Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Yaşanan çip krizi araç bulunabilirliğini düşürürken satışları da geriletti. Akıllarda, Çip krizi 2022 yılında da devam edecek mi? sorusu var. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Turgay Mersin 2021 yılı otomotiv sektörünü değerlendirdi ve 2022 öngörülerini açıkladı. Peki çip krizi ne zaman bitecek?

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Çip krizi nedir? Otomotivde çip krizinde son durum nedir?
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, 2021'i her ayına başka olayın damga vurduğu bir yıl olarak niteleyerek, "Adeta siyah ile beyaz, gece ile gündüz kadar birbirine zıt altışar aylık 2 dönem yaşadık" dedi.

Mersin, "2021’in Ocak-Şubat aylarına baktığımızda 1 milyonu geçen bir pazar öngörüyorduk. Ancak ikinci 6 ayda bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar ve faiz oranları devreye girince toplam pazar 737 bin 350 adetlerde gerçekleşti. Bulunurluk sıkıntısına bağlı spekülatif fiyat hareketlerinin de olduğu 2021 yılı, sektörümüzü yordu ve sermaye yapımıza zarar verdi” diye konuştu.

Çip krizi ne zaman aşılacak?

  • OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan bulunurluk sorununun en temel sorun olarak karşılarına çıktığını da belirterek, "Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Şu anda konuşmak için çok erken. Fakat mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum. Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir." açıklamalarında bulundu.

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