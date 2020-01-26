Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Afrikadaki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Formunda konuştu. Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Cezayir'i dost ve kardeş bir ülkenin olması ötesinde Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi. Erdoğan'ın Türkiye-Cezayir İş Formundaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Ticaretimizi 50 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.

Cezayir'i dost ve kardeş bir ülkenin olması ötesinde Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz.

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