Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi. Erdoğan'ın Türkiye-Cezayir İş Formundaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Formunda konuşuyor. https://t.co/9xc7szunBS
— Yeni Şafak (@yenisafak) January 26, 2020
Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Ticaretimizi 50 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.
Cezayir'i dost ve kardeş bir ülkenin olması ötesinde Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz.