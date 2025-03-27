Demir yollarında yapay zeka dönemi: Arızaları oluşmadan tespit ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ağını dijital çağa uygun hale getirmek için yerli ve milli çözümlerle yapay zeka entegrasyonunu hızlandırdıklarını bildirdi. Otomatik Tren Muayene İstasyonlarında yapay zekanın toplanan verileri değerlendirerek arızaları oluşmadan tespit ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Demir yolu hatlarında uzaktan takip ve analiz imkanı sunarak bakım süreçlerini büyük ölçüde iyileştiriyoruz" dedi.
'Hareket halindeyken tüm kritik bileşenleri analiz ediliyor'
Yapay zeka destekli trafik ve güvenlik yönetimi
Demir yolu altyapısının sürekli izlenmesi ve bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla, kestirimci bakım sistemlerinin de yaygınlaştırıldığını belirten Uraloğlu, "Özel sensörlerle donatılmış demir yolu araçları, raylardaki olası kırık ve çatlakları, çökmeleri ve elektrifikasyon sistemlerindeki kusurları önceden belirleyerek arızalar oluşmadan müdahale edilmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde, işletme sürekliliği artarken, maliyetler de önemli ölçüde düşürülüyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığında güvenliğin en büyük önceliklerden biri olduğunu vurgulayarak, yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin devreye alındığını belirtti. Uraloğlu, "Yapay zeka tabanlı analiz sistemleri makinistlerin yüz hareketlerini, göz kapaklarının kapanma süresini ve baş pozisyonunu takip ederek dikkat dağınıklığını tespit ediyor ve gerektiğinde uyarılar veriyor" açıklamasında bulundu.
'YHT hatları sürekli kontrol ediliyor'
Demir yollarında güvenliği artırmak ve operasyonları kesintisiz bir şekilde yönetmek amacıyla devreye alınan Eryaman İzleme Merkezi'nin de Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını sürekli kontrol ettiğini belirten Uraloğlu, "Bu merkezde, tüneller, köprüler, menfezler ve viyadükler gibi kritik altyapılar akıllı kameralar ve sensörler aracılığıyla 7/24 izleniyor. Analiz sistemleri sayesinde rüzgar, sel, deprem gibi doğal afetler anlık olarak taranarak risk değerlendirmesi yapılıyor. Aynı zamanda, uzaktan izleme teknolojisiyle hatlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde ilgili ekipler hızla bilgilendiriliyor ve müdahale süresi en aza indiriliyor. Demir yolu altyapısı ve üstyapısında yer alan köprü, menfez ve tünel gibi yapıların durumu sürekli analiz edilerek, erken uyarı sistemleri aracılığıyla bakım süreçleri optimize ediliyor" dedi.
Geleceğin demir yolu teknolojileri
Demir yollarının geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, otonom trenlerin ve yapay zeka tabanlı sinyalizasyon sistemlerinin ilerleyen yıllarda yaygınlaşacağını belirtti. Uraloğlu, "Yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri sayesinde, trenlerimiz en düşük enerji tüketimiyle maksimum verimlilik sağlayacak. Bu da hem karbon emisyonlarını azaltacak hem de işletme maliyetlerini düşürecek. Son olarak, yolcu deneyimini artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş hizmetler yapay zeka tabanlı sistemlerle desteklenecek. Akıllı asistanlar ve chatbot'lar, yolcuların ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun seyahat planlarını sunacak. Yolcu konforu, dijitalleşme ile çok daha ileri bir noktaya taşınacak" ifadelerini kullandı.