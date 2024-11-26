Devler ligine bir adım kaldı

Son yıllarda savunma sanayiindeki atılımlarıyla küresel ölçekte dikkat çeken Türkiye, havacılık da dahil olmak üzere 2028’e kadar ihracat hedeflerini ikiye katlamayı planlıyor. 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni ihracat stratejisiyle, Türkiye’nin bu alandaki ihracatını 11 milyar dolara çıkarması ve dünyanın en fazla ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasında yer alması hedefleniyor. Ülkemiz halen savunma ürünleri ihracatında 11. sırada bulunuyor.





ÜÇ AŞAMALI POLİTİKA

İhracat çalışmaları ve uluslararası pazarda varlığını artırmak için stratejik adımlar atan Türkiye, üç aşamada süreci yürütecek. Bu amaçlardan ilki, kamu ve özel sektörün ihracat odaklı dönüşümünü sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için, Türk firmalarının küresel tedarik zincirlerine daha fazla katılımını sağlayacak projeler ve sanayi günleri düzenleniyor. İkinci stratejik amaç ise yenilikçi uluslararası iş birliği ve ihracat modellerini geliştirmek. Bu doğrultuda, Devletlerarası Askeri Satış Modeli (DEDAS) gibi yenilikçi yöntemler uygulamaya alınacak. Ayrıca, dost ve müttefik ülkelerle çok uluslu projeler yürütülmesi planlanıyor. Sivil pazarlara da ihracatın geliştirilmesi, stratejinin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor.





Küresel pazarda yükseliş sürüyor

Üçüncü stratejik amaç ise ihracat desteklenmesine yönelik yeni finansman modelleri oluşturmak. Bu kapsamda bütçesi sınırlı ülkelere devlet destekli kredi imkânları sağlanacak ve KOBİ’lerin ihracata katılımı teşvik edilecek. 2023 yılı itibarıyla savunma ve havacılık sektöründe Türkiye, küresel ihracattan yüzde 1.6 pay almakta olup, dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Bu yükseliş, özellikle son dönemde gelişen teknoloji ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasıyla hız kazandı.





ÖNCÜ KUVVET İHA VE SİHA’LAR

Savunma ürünleri ihracatı sektöründe en büyük payı ABD, Fransa ve Rusya gibi ülkeler alırken, Türkiye’nin yükselen grafiği 2028 hedeflerine ulaşma konusunda umut verici bir tablo çiziyor. Strateji belgesine göre, Türkiye’nin önümüzdeki beş yıllık dönemde, savunma sanayisini uluslararası iş birlikleriyle güçlendireceği, savunma ihracatında küresel rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor. Özellikle insansız hava araçları ve diğer yüksek teknolojili ürünlerle Türkiye, yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.















