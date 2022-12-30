Ekonomi Dijital TL ile ilk ödeme 2023ün ilk çeyreğinde seçili bankalarla genişletilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital TL ile ilk ödeme: 2023'ün ilk çeyreğinde seçili bankalarla genişletilecek

Merkez Bankası tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme başarılı bir şekilde yapıldı. Kapalı devre pilot uygulama testleri de 2023'ün ilk çeyreğinde seçili bankalarla genişletilerek devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital TL ile ilk ödeme: 2023ün ilk çeyreğinde seçili bankalarla genişletilecek
Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, TCMB öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. TCMB'nin, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğine kadar devam edeceği aktarıldı.

SEÇİLİ BANKALARLA GENİŞLETİLECEK

Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların, geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir. Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."

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